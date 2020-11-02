إغلاق الملحقية الثقافية الليبية فى أنقرة “مؤقتا” لإصابة موظفين بكورونا

أعلنت الملحقية الثقافية الليبية في أنقرة، إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا، لذا قررت تعليق العمل خلال هذا الأسبوع، وقد توجهت للطلبة برسالة لإعلامهم بذلك.

وقالت الملحقية الثقافية الليبية في أنقرة، في إيجاز صحفى:” الطلبة الدارسين بدولة تركيا وقبرص التركية، نظرا لوجود حالات اصابة بفيروس كورونا بين موظفي الملحقية الأكاديمية ، وحرصا منا على سلامة الطلبة وسلامة موظفي السفارة ، عليه فقد تقرر تعليق العمل بالملحقية الاكاديمية خلال هذا الأسبوع ، ونأمل من الطلبة التعامل مع المنظومة لإتمام اجراءاتهم الإدارية والمالية “.