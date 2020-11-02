عقيلة صالح يعلن الحداد الرسمي في عموم ليبيا ثلاثة أيام لوفاة اللواء بوخمادة

أصدر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بالحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، لوفاة آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس عبدالكريم بوخمادة أحد أبطال القوات المسلحة العربية الليبية”.

وقال «صالح» في بيان، اطلعت عليه «الساعة 24»، “بمزيد من الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس عبدالكريم بوخمادة أحد أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا للإرهاب والتطرف وخاضوا معارك العزة والشرف في سبيل الدفاع عن الوطن وصون أهله وترابه”.

وأضاف البيان، “ونعلن الحداد الرسمي في كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام”، مردفًا “ونتقدم بخالص تعازينا وصادق مواساتنا القلبية إلى أبناء الشعب الليبي وكافة منتسبي القوات الخاصة الصاعقة وأسرته وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته في جنات الخلد والنعيم مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان”.

جدير بالذكر أن مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي اللواء ونيس بوخمادة، كان قد وافته وافته المنية صباح اليوم الأحد، بين جنوده وضباطه في ميدان الشرف ميدان القوات الخاصة.

ونعى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، بوخمادة قائلًا: “كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الاعداء وحكمته في قيادته لوحداته، نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء، ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة”.