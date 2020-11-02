طرابلس.. صيانة شوارع “بن عاشور” الفرعية

يشهد حي بن عاشور في العاصمة طرابلس أعمال رصف وصيانة للطرقات الممتدة بين شارعي جامع نشنوش وشارع المعدات الطبية، ضمن مساعي بلدية طرابلس المركز لحل مشاكل الإزدحام والمختنقات ببعض الطرق والشوارع المزدحمة بشكل يومي.

وأشارت بلدية طرابلس المركز عبر منشور بصفحتها الرسمية أن هذه الطرقات ستكون منافذ تساهم في تقليل الازدحام وتسهل عملية المرور بشكل انسيابي دون مختنقات مرورية، فيما طالب المشرفون على الأعمال، سائقي المركبات الآلية بعدم الدخول بسياراتهم إلى هذه الشوارع حتى تتم عمليات الرصف والصيانة ، منبهين إلى أن بشكل مؤقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية