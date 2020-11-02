استنفار داخل تنظيم الإخوان قبيل الحوار السياسي في تونس

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن مساع قطرية تركية لتمكين الإخوان في ليبيا خلال الفترة المقبلة، خوفًا من أن تثمر المسارات العسكرية والسياسية الحالية عن إقصائهم من المشهد .

وأوضحت المصادر، أن تنظيم الإخوان غير مقبول من الشارع الليبي، إلا أنه يحكم سيطرته في طرابلس بالمال والسلاح، مشيرة إلى أن زيارات مسؤولي حكومة الوفاق غير المعتمدة وممثلي تنظيم الإخوان لقطر وتركيا، تأتي لتنسيق المواقف على الأرض .

وأشارت المصادر إلى أن آخر زيارة قام بها الإخواني خالد المشري رئيس ما يسمى بمجلس الدولة إلى الدوحة، بعد أيام من استقبال أمير قطر تميم بن حمد، وزيري خارجية وداخلية الوفاق، وتوقيع اتفاق أمني في مجال مكافحة الإرهاب، بالمخالفة لاتفاق جنيف .

كما التقى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، هاكان فايدان رئيس الاستخبارات التركية، قبل ساعات من إعلان تراجعه عن الإستقالة، فيما التقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الجمعة مسؤولين أتراك، في أنقرة، للتباحث حول التحضيرات الجارية لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس والمقرر عقده في 9 نوفمبر .

وأضافت المصادر أن استنفار جماعة الإخوان في الآونة الأخيرة وزياراتهم المتكررة إلى قطر وتركيا ليست من قبيل الصدفة، مشيرة إلى أن هناك خطة تنسج خيوطها الدولتان لتمكين أكبر لجماعة الإخوان خلال الفترة المقبلة .

وتابعت أن هدف هذه الزيارات للتنسيق حول المشهد السياسي المقبل الناتج عن حوار تونس والذي سيأتي لصالح التنظيم ، وخاصة بعد إعلان الأسماء المشاركة والتي جاء أغلبها من الإخوان .

واستطردت أن فصول المؤامرة واضحة على الشعب الليبي، فهناك ترتيبات علنية لتمكين الإخوان، ستدفع بليبيا إلى مرحلة أشد فوضوية من المشهد الحالي .

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