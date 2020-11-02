مسؤول بمستشفى بني وليد: إغلاق كافة الأقسام الطبية بعد تعرض المبنى الإداري للتخريب

قال رئيس قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بني وليد العام، أسامة الغزالي، إنه تم “إغلاق كافة الأقسام الطبية بالمستشفى بعد تعرض المبنى الإداري للتخريب وإضرام النيران فيه للمرة الثانية”.

وأضاف «الغزالي» في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن “هناك مجموعة مسلحة اقتحمت المبنى الإداري بالمستشفى، وقامت بالاعتداء على العناصر الإدارية والعناصر الطبية والمساعدة أثناء فترة الدوام الرسمي، وأطلقوا الرصاص وسط المبنى واضرموا النيران بالمستشفى في ظل غياب تام للجهات الأمنية”.

وكان المدير العام، لمستشفى بني وليد العام، الدكتور محمد المبروك، قد صرح في وقت سابق أن “المستشفى تعرضت لهجوم مسلح بواسطة مجهولين”، منددًا بالمسئولين والجهات الأمنية الذين لم يحركوا ساكنًا تجاه من يقومون بالتخريب في تجاهل واضح عن تأمين المستشفى لافتًا أن غياب الأمن جعل العديد من العناصر الطبية تعزف عن الرجوع للمستشفى لاسيما الجانب النسائي”.

وأكد «المبروك» على ضرورة تحمل المجلسي «البلدي والاجتماعي» وكافة الجهات الأمنية مسؤولية ما حدث للمستشفى، وضرورة تسليم من قاموا بهذه الأعمال إلى مديرية الأمن بالمدينة.