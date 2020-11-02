استئناف العمل لاستكمال منتزه “فضاء طرابلس الترفيهي”

قالت بلدية طرابلس إنها تواصل بخطوات ثابتة ومجهودات حثيثة استكمال تنفيذ منتزه فضاء طرابلس الترفيهي، الذي تسعى لتدشينه، ( متنفساً للعائلات والشباب والأطفال، على حد سواء، عبر مساحات شاسعة خضراء وملاعب رياضية مصغرة وفق دراسة وتخطيط بمهنية عالية).

وأضافت البلدية في تدوينة لها بصفحتها الرسمية أن المنتزه يضم أماكن لاستراحة الزوار من العائلات بسعة تصل لأكثر من “80” منضدة يتمكن من خلالها كل الزوار الاستمتاع بجمال المكان من حيث الألوان الزاهية وفسحة المكان لقضاء أوقات طيبة وكذلك لمزاولة الرياضة وغيرها من البرامج الترفيهية.

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