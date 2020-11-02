ويليامز: نسعى لرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية في أسرع وقت ممكن

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أمس الأحد، أن ملتقى الحوار السياسي فى تونس يهدف للتقريب بين جميع الليبيين .

وأوضحت ويليامز، خلال لقائها بنائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق في إسطنبول، أن هذا التقارب يرسم مسار انتخابي سليم مبني على قاعدة دستورية وفي أقصر إطار زمني ممكن، لافتة إلى أنه ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة وينقل ليبيا إلى مرحلة سياسية جديدة .

كما شددت ويليامز، على ضرورة زيادة إنتاجية وفاعلية المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وفقا لما نشرته البعثة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” .

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة التونسية في التاسع من الشهر الجاري انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سيحضره 75 شخصية اختارتهم بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا .

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