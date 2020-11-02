«التكبالي» ناعيًا «اللواء بوخمادة»: قاهر الخوارج بوخمادة يوجه جواده نحو الخلود

نعى عضو مجلس النواب علي التكبالي، وفاة آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس عبدالكريم بوخمادة أحد أبطال القوات المسلحة العربية الليبية.

«التكبالي» غرد على حسابه بموقع «تويتر»، قائلًا: “قاهر الخوارج بوخمادة يوجه جواده نحو الخلود. اللهم خذ بلجامه إلى مثوى الشهداء والصديقين”.

جدير بالذكر أن مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي اللواء ونيس بوخمادة، كان قد وافته وافته المنية صباح اليوم الأحد، بين جنوده وضباطه في ميدان الشرف ميدان القوات الخاصة.

ونعى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، بوخمادة قائلًا: “كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الاعداء وحكمته في قيادته لوحداته، نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء، ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة”.