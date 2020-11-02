المفتي المعزول يدعو إلى قتل أعضاء حكومة الوفاق

دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني، جموع الليبيين الخروج إلى الشوارع وقتال أعضاء حكومة الوفاق غير المعتمدة.

ودعا الغرياني، في مقطع مرئي، للخروج ضد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأعضاء حكومته في مظاهرات مسلحة، مؤكدًا أن ما يجري الآن من حوارات ولقاءات بهدف التصالح هي من قبيل المسكنات .

وأكد الغرياني، أن المواطنين والمجتمع المدني، إذا رأوا أن الحكومة عاجزة كما كانت عاجزة في السابق، فعليهم الخروج عن بكرة أبيهم إلى الشوارع بسلاحهم ليقتلوا أعضاء الحكومة.

وتكشف دعوات المفتي المعزول عن رغبته في استمرار الفوضي والدمار في البلاد، خاصة وأنها تأتي في ظل مشاركة تنظيم الإخوان المحسوب عليه في الحوارات السياسية الدائرة في ليبيا .

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخما سياسيًا وحوارات على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية لحلحلة الأزمة الليبية، وينتظر الليبيون نتائج “لقاء غدامس” اليوم الاثنين وملتقى الحوار السياسي في تونس المقرر عقده فى 9 نوفمبر الجاري .

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