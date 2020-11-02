أسباب و أعراض التهاب الحنجرة .. و9 نصائح هامة

تعد نزلات البرد والإنفلونزا من الأسباب الشائعة لحدوث التهاب الحنجرة، بالإضافة إلى العدوى الفيروسية أو كثرة الإجهاد الصوتي.

لكن عندما تصاب بالتهاب الحنجرة لوقت طويل، وتشعر بوجود بحة بالصوت يجب أن تتوجه إلى الطبيب على الفور.

وفيما يلي نتعرف على أعراض وأسباب التهاب الحنجرة، وأهم النصائح عند الإصابة به.

قد ينتج التهاب الحنجرة الحاد عن بعض الأسباب منها:

الإصابة بالالتهابات البكتيرية.

الإفراط في شرب الكحول.

التعرض إلى العدوى الفيروسية.

إجهاد الحبال الصوتية الناتج عن كثرة التحدث بصوت عال.

الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا المتكررة.

كما قد يكون التهاب الحنجرة المزمن وهذا بسبب:

الإفراط في التدخين.

الإصابة بالارتجاع المريئي.

الإصابة المتكررة بالتهاب الجيوب الأنفية.

التهاب وحساسية القنوات التنفسية.

التعرض إلى المواد الكيميائية أو المواد المثيرة للحساسية.

الاستخدام المتكرر لجهاز استنشاق الربو.

جفاف الحلق.

الشعور بالتهيج في الحلق.

ضعف الصوت أو فقدانه.

وأشار موقع “webmd” إلى أنه قد ترجع الإصابة بالتهاب الحنجرة وحدوث بحة الصوت إلى بعض الأسباب الأقل شيوعا ومنها:

مرض السرطان.

التقوس في الحبال الصوتية والتي تحدث مع التقدم في العمر.

الإصابة بالشلل في الحبال الصوتية، وينتج ذلك عن الإصابة بالسكتة الدماغية أو الإصابة ببعض الجروح.

الإصابة بأورام الرئة.

عليك بتجنب الصراخ بصوت عال أو التحدث لفترات طويلة.

شرب الكثير من السوائل.

عدم استخدام مزيلات احتقان الأنف، والتي تتسبب في حدوث جفاف الحلق.

يمكنك استخدام أقراص الاستحلاب والتي تساعد على ترطيب الحلق.

عمل غرغرة من الماء الدافيء المضاف إليه نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

التوقف عن التدخين والتقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تجنب الأطعمة التي تتسبب في حدوث عسر الهضم والارتجاع المريئي.

تجنب استخدام المواد الكيميائية ذات الرائحة القوية.

الذهاب إلى الطبيب إذا زادت مدة بحة الصوت أكثر من 7 أيام لتشخيص الحالة ووصف العلاج السليم.