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إصابات جديدة بـ”كورونا” تزيد الضغط على قسم العزل في “سرت”

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر من اللجنة الرئيسة لمكافحة فيروس “كورونا” بـ”سرت”، دخول ثماني حالات مصابة بفيروس “كورونا” إلى قسم العزل بمستشفى “بن سينا” التعليمي بـ”سرت”.

وبهذا العدد وخلال الـ 24 ساعة الماضية؛ يزداد معدّل مرضى فيروس “كورونا”؛ حيث وصل العدد المؤكد للحالات بـ”سرت”، حاليًا، إلى أكثر من 200 حالة مؤكدة، منذ بداية تفشيه بالمدينة، بينما بلغ عدد الوفيات 22 حالة.

ويعاني قسم العزل وقسم الرصد بـ”سرت”، من نقص في الإمكانيات الطبية والمستلزمات الوقائية من جائحة “كورونا”، إضافة إلى عدم وجود أي دعم مالي، حتى الآن، أو أي تحفيز للعاملين بكافة لجان مكافحة فيروس “كورونا” في “سرت”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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