الفقيه: مراكز العزل متوقفة عن العمل في الجنوب والوضع يزداد خطورة

طالب المنسق الوطني بإدارة الرصد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الفقيه، السلطات الصحية المختصة بضرورة الاهتمام بمراكز العزل، خاصة في ظل تدهور الوضع الوبائي ، لافتا إلى أن مراكز العزل شبه توقفت عن العمل فى الجنوب .

وأوضح الفقية، في تصريح صحفي، أن عدد حالات الإصابة التراكمية بفيروس كورونا تجاوزت الـ61 ألف إصابة، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة مازلت 28%، أي أن من بين 4 أشخاص هناك حالة إصابة واحدة.

وأشار الفقية إلى أنه من أسباب تزايد أو تناقص أعداد الإصابة بفيروس كورونا، هو اختلاف عدد العينات التي يتم إجراؤها، ففي بعض الأيام يتم سحب 6 آلاف عينة وباقي الأيام تبلغ عدد العيانات 4 آلاف عينة.

وأضاف أن الأمر الأساسي والمهم ليس في اكتشاف الحالات الموجبة فقط، بل ماذا سنفعل بالبيانات والأرقام التي ستظهر، مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه الأعداد مؤشرًا للسلطات التنفيذية لتهتم وتركز بشكل أساسي على مراكز العزل .

ولفت إلى أن 20% من المصابين يحتاجون الإيواء في المستشفيات سواء العزل أو العناية الفائقة، متابعا أنه من الصعوبات التي تواجه فرق الرصد والتقصي تأخر صرف مكافآتهم لأكثر من 9 أشهر، إضافة إلى عدم توفير الإمكانيات اللازمة للوقاية الشخصية لتجنب حدوث إصابات في فرق الرصد، و زيادة أعداد الفرق .

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