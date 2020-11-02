مصراتة: إجمالي المصابين بـ«كورونا» يتجاوز 5 آلاف حالة ووفاة 149 منهم

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والإستجابة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ببلدية مصراتة وصول إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلدية إلى 5 آلاف و79 حالة، توفي منهم 149 مصابا.

وأوضحت في بيان اليوم الإثنين أن هذه الإحصائية منذ بداية وصول الفيروس إلى المدينة حتى أمس الأحد، مشيرة إلى أن عدد المصابين الذين لا تزال حالتهم إيجابية 1317 شخصا، وأن عدد حالات الشفاء وصل إلى 3613 شخصا، فيما سجلت يوم الأحد فقط 89 حالة إيجابية جديدة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس تسجيل 950 إصابة جديدة بالوباء في عموم البلاد، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 62 ألفا و45 حالة إصابة منذ الحالة الأولى المسجلة في مارس الماضي، ما زال 25 ألفا و321 حالة منها نشطة، فيما تعافى 35 ألفا و853 مصابا، وتوفي 871 آخرون.

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