صحفي ليبي يؤكد: السفير القطري في طرابلس هو من أمر باعتقال «بعيو»

أكد الصحفي الليبي محمد ربيع، أن السفير القطري لدى ليبيا فرض على “كتيبة ثوار طرابلس” التي اختطفت قبل فترة رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، جملة من النقاط من بينها فرض إقالته من منصبه مع إبقائه قيد الاعتقال.

وقال محمد ربيع المقيم في هولندا، اليوم، في تدوينة له على فيسبوك، “على مسؤليتي. سفير قطر الى ليبيا فرض على المجموعة المسلحة كتيبة ثوار طرابلس (يقودها أيوب أبوراس) والتي اختطفت محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، السفير القطري تنفيذ التالي: أن يستقيل محمد بعيو من منصبه، أن يقال محمد بعيو من منصبه، يبقى في الاعتقال”.

وأضاف الصحفي الليبي: “لا أفهم كيف يمكن لسفير دولة قطر أن يسجن قيادات اعلامية ليبية في ليبيا والتيار الاسلامي في ليبيا؛ مقاتلة على إخوان على تيار الشيخ الغرياني كلهم ينفذون أوامر السفير القطري الذي لا يتواجد في اطرابلس أصلا”.

وسبق أن أعلنت عدة صفحات ناطقة باسم المليشيات المسلحة وعلى رأسها “بركان الغضب” أن كتيبة “ثوار طرابلس” ألقت القبض على رئيس هيئة الإعلام بحكومة الوفاق، بعد قراره بحظر خطاب الكراهية أو نشر ما يتعلق بما أسماها “الحرب الأهلية” على القنوات ووسائل الإعلام التابعة لسلطته، وحظر أيضا ظهور شعار “بركان الغضب” على القنوات الرسمية.

وقرر محمد بعيو، حظر خطاب الكراهية أو نشر ما يتعلق بما أسماها “الحرب الأهلية” على القنوات ووسائل الإعلام التابعة لسلطته.

ووجه بعيو القنوات التابعة للوفاق بالتقيد بمقتضيات إعلام السلام، والتوقف عن بث كل ما يؤجج روح الحقد والكراهية، أو يرسخ ثقافة الانتقام والثأر ضمن البث العام، مع المعالجة الإعلامية الواعية للحروب والاعتداءات.

وأكد بعيو في خطاب وجهه إلى مدير وكالة الأنباء الليبية، مؤرخ في 4 أكتوبر الجاري، واطلعت عليه “الساعة 24، أن مؤسسة الإعلام ستراقب مدى الالتزام بالتعليمات، مشددا على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مدراء القنوات والإذاعات التي لا تلتزم بما ورد في هذه التعليمات.