«الواحة للنفط»: تشغيل برج الاتصالات في ميناء السدرة

أعلنت شركة الواحة للنفط تشغيل برج الاتصالات الرابط بين ميناء السدرة النفطي وحقل الظهرة ومجمع التخزين، بعد تدميره خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن إجراءات محاولة استعادة كامل الإنتاج الليبي.

وقال مصدر في قسم الإعلام بالشركة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن هذا البرج يوفر اتصالًا بين مشغلين، ويعزز من أعمال الشحن والتفريغ ويوفر اتصالات الطوارئ، ويحقق السرعة في نقل معلومات.

وأضاف أن «المساعي مستمرة من أجل تطوير التواصل وسهولة وصول معلومات وتدفقها بين كافة المواقع بالحقول والميناء»، لافتًا إلى أن إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بالتعاون مع شركة «المدار» بتركيب تقنية «4G» بحقل الفارغ ضمن إجراءات تطوير وتحسين الاتصالات.

وشدد على اهتمام الشركة بالسرعة والدقة وتداول المعلومات بشكل أكثر دقة بدلًا ‏عن نقلها بطرق تقليدية وإهدار الوقت، لافتًا كذلك إلى نجاح المهندسين ‏في مد كابل ألياف بصرية بطول 7 كيلو مترات ‏بين الخزانات والميناء، وذلك بعد أن تعرضت أبراج الاتصالات للخراب خلال فترة عدم الاستقرار التي شهدها ميناء السدرة في الفترة الماضية.

وتعقد الإدارات المختصة بالشركة اجتماعات فنية مع شركات اتصالات محلية لتوفير خدمات لكافة المواقع والمحطات، «ما يعزز الأعمال ويساهم في التحول التكنولوجي الذي تعمل شركة الواحة عليه»، وفق المصدر.

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