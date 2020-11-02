الغرياني على الليبيين الخروج على الوفاق في مظاهرات مسلحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية، الصادق الغرياني، الليبيين جميعا للخروج ضد حكومة الوفاق في مظاهرات مسلحة، مؤكدًا أن ما يجري الآن في ليبيا من حوارات ولقاءات بهدف التصالح هي من قبيل المسكنات.

الغرياني أكد، في مقطع مرئي، أن المواطنين والمجتمع المدني إذا رأوا أن الحكومة عاجزة كما كانت عاجزة في السابق، على حد وصفه، فعليهم الخروج عن بكرة أبيهم إلى الشوارع بسلاحهم والقبض على أعضاء الحكومة.

وزعم الغرياني أن الحوارات القائمة الآن هي لتسليم البلد إلى حفتر، لافتًا إلى أن المشاركين في الحوار يبيعون ليبيا للمجتمع الدولي ليحكم ليبيا فترة انتقالية أخري من خلال تمكين حفتر .

ويأتي هذا بعد أن شهدت الفترة الماضية العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.

ورغم تعدد اللقاءات والتحركات السياسية خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي ينم ظاهريًا على خطوات جادة نحو حلحلة الأزمة الليبية، إلا أنها تصب جميعًا في إطار إطالة الفترة الانتقالية، على غير رغبة الليبيين الذين أنهكتهم الصراعات ويأملون في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ما ينذر بانفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة.