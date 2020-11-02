انتقاد حقوقي لعمليات الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في ليبيا

انتقدت الباحثة الأولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمختصّة في شؤون ليبيا، في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حنان صلاح، عمليات الاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها مهاجرون في ليبيا.
وقالت “صلاح” في تغريدة عبر حسابها الرسمي: عمليات الاعتراض و إعادة المهاجرين إلى ليبيا من قبل حرس السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي مستمرة”
ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الدعم الذي يُقدمه لخفر السواحل؛ إلى حين التأكد من احترام سلامة المهاجرين وحقوقهم.
وأشارت المختصّة في شؤون ليبيا، بمنظمة “هيومنن رايتس ووتش”، إلى أنه أثناء الاحتجاز التعسفي في ليبيا؛ يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء لخطر الاستغلال والعنف.
وجاءت تغريدة “صلاح” ردًا على خبر اعتراض أكثر من 370 مهاجرًا وإعادتهم إلى طرابلس، بعدما حاولت ستة قوارب، تحمل رجالاً ونساءً وأطفالاً، عبور البحر الأبيض المتوسط.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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