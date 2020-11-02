انتقاد حقوقي لعمليات الاحتجاز التعسفي للمهاجرين في ليبيا

انتقدت الباحثة الأولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمختصّة في شؤون ليبيا، في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حنان صلاح، عمليات الاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها مهاجرون في ليبيا.

وقالت “صلاح” في تغريدة عبر حسابها الرسمي: عمليات الاعتراض و إعادة المهاجرين إلى ليبيا من قبل حرس السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي مستمرة”

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق الدعم الذي يُقدمه لخفر السواحل؛ إلى حين التأكد من احترام سلامة المهاجرين وحقوقهم.

وأشارت المختصّة في شؤون ليبيا، بمنظمة “هيومنن رايتس ووتش”، إلى أنه أثناء الاحتجاز التعسفي في ليبيا؛ يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء لخطر الاستغلال والعنف.

وجاءت تغريدة “صلاح” ردًا على خبر اعتراض أكثر من 370 مهاجرًا وإعادتهم إلى طرابلس، بعدما حاولت ستة قوارب، تحمل رجالاً ونساءً وأطفالاً، عبور البحر الأبيض المتوسط.

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