منسق الرصد والتقصي يحذر من موجة عالمية جديدة لـ”كورونا”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مُنسق برنامج الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، محمد الفقيه، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا تتراوح بين 25% إلى 30%، من الحالات التي يتم فحصها، وهي نسبة مرتفعة حيث لا ينبغي أن تتجاوز 5%، ما يعني أن جهود مكافحة الفيروس بحاجة إلى مزيد من الجهد، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في أعداد المصابين عالميًا، وتُنذر بعشرات الآلاف في بعض الدول الأوروبية، فضلاً عن تجاوزها المائة ألف إصابة في أمريكا.

الفقيه أضاف، أن الشيء الذي ينبغي التطرق إليه هو مدى استعداد المؤسسات العلاجية في ليبيا لاستيعاب أعداد المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم، مُشيرًا إلى أن هذا يشمل أمرين، أولهما العناصر الطبية والمستلزمات الصحية اللازمة لأداء عملهم والوقاية الشخصية من خطر الإصابة، والثاني هو تجهيز الأماكن وخاصة الأكسجين الضروري للعلاج.

وتطرق الفقيه إلى ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة ارتداء الكمامات في الفترة الأخيرة، مُطالبًا بضرورة الحرص المستمر من جانب جميع الليبيين على ارتدائها لتقليل الحالات.

وعن تقييم الإجراءات الاحترازية وإجراءات تنفيذها في ظل بدء امتحانات الشهادة الثانوية اليوم، أوضح أن اللجنة الاستشارية العلمية ووزارة الصحة شكلوا فريقًا للمتابعة الميدانية، مشيرًا إلى تواصل اللجنة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الأمراض لإعطائهم تقارير عن نتائج المتابعة، مشددًا على ضرورة التزام وزارة التعليم بالتدابير اللازمة والاحتياطات الوقائية لإجراء الامتحانات.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الوفاق، الدكتور بدر الدين النجار، وصف، الثلاثاء الماضي، تسجيل ليبيا ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بـ”وقت الذروة”، قائلاً: “نحن على أعتاب الدخول إلى فصل الشتاء”.

وسجلت ليبيا، 62,045 حالة إصابة إجمالية بفيروس كورونا، كما سجلت 871 حالة وفاة، بينما سجلت 35,853 حالة شفاء.