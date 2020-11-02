الدغيس: وضع كورونا في ليبيا مُقلق للغاية

أكد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، أن وضع انتشار فيروس كورونا في ليبيا مازال مُقلقًا للغاية.

وأفاد الدغيس، في تصريح إعلامي بأن الأمل في تحسن ذلك الوضع يكمن في التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وارتداء لكمامات والحرص على التباعد وإلغاء التجمعات، مشيرا إلى أن عدد الحالات المُصابة يدور حول ألف إصابة.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بدر الدين النجار، قد وصف، الثلاثاء الماضي، تسجيل ليبيا ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بـ ”وقت الذروة”، مشيرا إلى أن ليبيا على أعتاب الدخول إلى فصل الشتاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24