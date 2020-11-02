أعلنت بلدية غدامس وصول «وفد المنطقة الشرقية» للمشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى المدينة صباح اليوم الإثنين، حيث تنطلق الاجتماعات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت البلدية إن الوفد كان في استقباله عميد غدامس وأعضاء المجلس البلدي وأعيان المدينة؛ فيما تستمر الاجتماعات حتى الأربعاء المقبل، وهي التي تعقد للمرة الأولى داخل ليبيا، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف بين وفدي القيادة العامة وحكومة الوفاق في 23 أكتوبر الماضي.

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