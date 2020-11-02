اجتماعات ليبية في المغرب لوضع اللمسات الأخيرة على “المناصب”

يلتقي 13 نائبًا عن مجلس النواب، ومثلهم عن المجلس الأعلى للدولة، هذا الأسبوع في المغرب؛ بهدف الاتفاق، بشكل نهائي، على المناصب الدستورية، التي تم التوافق عليها من قبل خلال اجتماعات “بوزنيقة”.

وكالة “سبوتنيك” التي أوردت هذا النبأ، قد نقلت عن مصادر تأكيداتها؛ أن النتائج التي تم التوافق عليها خلال اجتماع اللجان في المغرب؛ قد تمت الموافقة عليها من قبل رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وتم اعتمادها.

ونقلت الوكالة عن عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أنه لم يتم، حتى الآن، تحديد جدول أعمال اللقاء؛ إلا أن الفكرة جاءت لعقد لقاء اللجنتيْن بناء على آليات من شأنها أن تساعد في الوصول إلى توافقات بشأن السلطة الرئاسية والتنفيذية.

وأضاف “معزب” أن المسار الدستوري حُسِم بطرح مشروع الدستور المُقترح على الاستفتاء خلال المرحلة التمهيدية، بعد معالجة النصوص، التي أثارت جدلاً بين الأوساط السياسية في ليبيا.

من جهته، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، لـ”سبوتنيك”، أن الهدف من الاجتماع هو التشاور بشأن المسار السياسي، واجتماع تونس المرتقب؛ مبيّنًا أن هذه اللجان هي ذاتها التي ستشارك في حوار تونس.

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