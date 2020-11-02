«شلوف»: أردوغان يريد توريط ليبيا في النزاع بين تركيا واليونان وقبرص

أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة لفيوم للأبحاث، أن هناك ورطة إقليمية جديدة يحاول أردوغان توريط ليبيا بها، مشيرا إلى أنه سيورط ليبيا في مشكلة نزاع بين تركيا وقبرص واليونان.

وقال شلوف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “صحيفة ميلييت التركية نشرت يوم الأربعاء الماضي أن رئيس جمهورية قبرص التركية إرسين تاتار سيزور طرابلس قريبا بالتنسيق مع تركيا تمهيدا لاعتراف ليبيا بجمهوريته”.

وأضاف “قبرص التركية هي جمهورية أعلنتها تركيا على أراضي شمال جزيرة قبرص سنة 1983 وهي غير عضو في الأمم المتحدة التي تعتبر أراضيها أراضٍ محتلة من جمهورية قبرص. ولا تعترف بها أي دولة في العالم باستثناء تركيا وتمثيل دبلوماسي من تركمنستان”.

وواصل “يعني باختصار أردوغان يريد أن يقحم ليبيا في مشكلة نزاع بين تركيا وقبرص واليونان لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وموال إقليمي ودولي آخر بعد قصة الاتفاقية البحرية”.

واستطرد “ابتزاز حتى للمواقف الدبلوماسية من الوفاق والتي قد يحدث عنها ردات فعل نحن في غنى عنها. أتمنى ممن بقي لديهم بقايا من الوطنية تدارك هذا الأمر”.