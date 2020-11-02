862 إصابة جديدة ووفاة تسع حالات بفيروس «كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 862 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة جديدة، بينما تماثل 755 مصابا للشفاء.

وأوضح المركز أنه استلم أمس الأحد 4 آلاف و44 عينة من المختبرات المنتشرة في المناطق المختلفة في ليبيا، جاء 3182 منها سلبية، و862 إيجابية.

وبذلك، يصل إجمالي عدد الإصابات منذ وصول الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي إلى 62 ألف و907 حالات، مازال 25 ألف و419 إصابة منها نشطا، فيما تعافى 63 ألف و608 حالات، ووفاة 880 آخرين.

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