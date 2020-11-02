المشري وأعضاء من مجلسه يلتقون تميم بن حمد بالدوحة

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والوفد المرافق له من عناصر حزبه أمس الأحد أمير قطر “تميم آل ثاني” في الديوان الأميري بالدوحة.

الطرفان ناقشا خلال اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع بالمنطقة، ومسار الحوار السياسي الليبي، وما وصفها بـ”الجهود القطرية” للمساهمة في إنهاء الأزمة في ليبيا على حد زعمهم.

وقام المشري والوفد المرافق له بزيارة لمقر مجلس الشورى القطري، حيث كان في استقباله “أحمد آل محمود” وعدد من أعضاء المجلس، وذلك لبحث مستجدات الوضع في ليبيا، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين قطر والوفاق.

وأقام رئيس مجلس الشورى القطري “أحمد آل محمود”، مأدُبة غداء على شرف المشري والوفد المرافق له، وحضرها عدد من الشخصيات من أعضاء مجلس الشورى القطري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية