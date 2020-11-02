«قشوط»: التفاف علماء الصومال وراء «أردوغان» بداية موفقة ولله الحمد

أعرب سليم قشوط الناطق باسم ما يعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” عن سعادته بما سماه “التفاف العلماء الصومالين وراء أردوغان”.

“قشوط” علق على خبر متداول حول تأييد علماء الصومال لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “الحمد لله بداية موفقة من العلماء المسلمين في الصومال بألتفاف وراء أردوغان” وفق قوله.

وسبق أن وصف سليم قشوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ «القائد الإسلامي»، مطالبًا ما أسماها بـ «هيئة علماء المسلمين» -في إشارة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه يوسف القرضاوي ويعد الذراع الرئيسية للإخوان المسلمين- بإطلاق فتوى بالإجماع مفادها أنه “على كل المسلمين الالتفاف حوله”، على حد زعمه.

وقال قشوط، في تغريدة سابقة له عبر حسابه على تويتر، “لماذا هيئة علماء المسلمين تقتدي بفتوى بالإجماع مفادها على كل المسلمين الالتفاف حول القائد الإسلامي رجب طيب أردوغان، في ظل صمت وسلبية معظم زعماء الدول الإسلامية”، على حد قوله.

وختم تغريدته السابقة معتبرًا أن تلك الخطوة لابد وأن يسبقها إعلان ما أسماها بـ «هيئة علماء المسلمين» “تبعيتها وولاية أمرها للقائد الإسلامي أردوغان”، بحسب تعبيره.