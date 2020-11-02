عضو بلجنة “5+5”: خروج المرتزقة وعودة القوات إلى معسكراتها من أولويات اجتماع غدامس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التابع لحكومة الوفاق، عقيد مختار النقاصة، إنه بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف من قبل اللجنة، تم الاتفاق على الاجتماع في مدينة غدامس، خلال المدة من الثاني إلى الرابع من نوفمبر الحالي.

النقاصة أكد، اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لتأمين المنطقة والإقامة ومقر الاجتماعات وما إلى ذلك، موضحًا أن المستهدف من اجتماع غدامس هو تطبيق آلية وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة محاور أو أربعة سيتم مناقشتها في اجتماع غدامس؛ منها عودة القوات إلى معسكراتها، بالإضافة إلى خروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مُتابعًا أنه فيما بعد، ستتم مناقشة إعادة وهيكلية حرس المنشآت النفطية.

ولفت إلى بحث اللجنة أيضًا، تفعيل غرفة العمليات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات الأمنية والعسكرية التي استضافتها مدينة الغردقة المصرية الشهر الماضي، بحيث تضم أفرادًا شرطية من الشرق والغرب والجنوب، لتحل محل القوات التي ستنسحب وسترجع إلى معسكراتها لتأمين هذه المنطقة.

ووجه النقاصة الشكر إلى أهالي غدامس الذين تعاونوا معهم واستقبلوا أعضاء اللجنة العسكرية بشكل رائع، والذين عبروا عن فرحتهم باتفاق وقف إطلاق النار، وفقا لقوله، مؤكدًا بدء الاجتماع اليوم الإثنين.

ويبحث اجتماع غدامس للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع الليبي، بالإضافة إلى مناقشة فتح الطرق بين المدن الليبية وفتح المطارات، إضافة إلى إخلاء المنطقة الوسطى المحدد له ثلاثة أشهر، وانسحاب المرتزقة تدريجيًا.

وكانت المبعوثة الأممية للدعم إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أعلنت الأسبوع الماضي، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، تُوِجَت بتوقيع الأطراف الليبية اتفاقًا دائمًا لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.

واعتبرت ويليامز في كلمتها خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاق يشكل علامة فارقة في مستقبل ليبيا، معبرة عن أملها أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم.