ليبيا الان

بشير السويحلي: أنا فخور بأن أطل على قناة الجزيرة للحديث عن «قضايا بلدي»

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، سعادته بالظهور عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية، مشيرا إلى أنه يظهر عبرها للحديث عن «قضايا بلده»، بحسب تعبيره.

وقال السويحلي الصغير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في هذا اليوم من عام 1996 انطلق بث قناة الجزيرة بنشرة إخبارية غيرت من مفهومنا ومنظورنا للإعلام والتغطية الصحفية للأحداث ليس فقط في عالمنا العربي والشرق الأوسط بل العالم أجمع”، وفقا لقوله.

وأضاف نجل السويحلي، والذي يقدم نفسه كمحلل سياسي “كم أنا فخور انه سنحت لي الفرصة ولسنوات أن أطل من على منبرها لكي أتحدث عن قضايا بلدي ليبيا”، على حد وصفه.

الوسوم

الإخوان بشير السويحلي قطر قناة الجزيرة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يحق لك ان تفخرا وانت فى خرا وابن مره وسخة اى قضايا تتحدث عنها فى هذه القناة الصهيونية الحقيرة التى لا تستطيع ان تتكلم عن قضايا الشعب القطرى ونهب امواله وصرفها على الارهاب ياكلاب

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  • حالته صعبة هذا المجنون تفوق على نيرون الذى حرق ايطاليا وهو يريد ان يقتل الشعب الليبى كله طالما ان فتاويه يسخروا منها جميعا عدا فئة ضالة راينا احدهم يقتل امه وابوه واخته اقتناعا بفكر الغريانى القاتل المجرم الشى تفوق على ابليس

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