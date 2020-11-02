بشير السويحلي: أنا فخور بأن أطل على قناة الجزيرة للحديث عن «قضايا بلدي»

أبدى بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، سعادته بالظهور عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية، مشيرا إلى أنه يظهر عبرها للحديث عن «قضايا بلده»، بحسب تعبيره.

وقال السويحلي الصغير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في هذا اليوم من عام 1996 انطلق بث قناة الجزيرة بنشرة إخبارية غيرت من مفهومنا ومنظورنا للإعلام والتغطية الصحفية للأحداث ليس فقط في عالمنا العربي والشرق الأوسط بل العالم أجمع”، وفقا لقوله.

وأضاف نجل السويحلي، والذي يقدم نفسه كمحلل سياسي “كم أنا فخور انه سنحت لي الفرصة ولسنوات أن أطل من على منبرها لكي أتحدث عن قضايا بلدي ليبيا”، على حد وصفه.