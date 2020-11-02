توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا: 450 إصابة في طرابلس و137 بمصراتة

سجلت طرابلس 450 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بين 862 حالة إصابة في مختلف مناطق البلاد أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين.

وأوضح المركز أنه جرى تسجيل 9 وفيات جديدة في عموم ليبيا، توزعت إلى: حالة في كل من صرمان والشاطئ والكفرة ومصراتة والزاوية المركز، وحالتين في كل من بني وليد والنواحي الأربع.

كما سُجِّلت 755 حالة شفاء جديدة، بواقع: 506 حالات في طرابلس، وحالة في الزاوية الجنوب، و4 حالات في الزاوية الغرب، و50 حالة في صبراتة، و6 حالات في غريان، و9 في صرمان، و7 في سرت، و17 في النواحي الأربع و110 في مصراتة و15 في زليتن و10 في الزنتان و20 حالة في الزاوية المركز.

وأكدت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز أن حالات الإصابة الجديدة، توزعت بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

364 حالة جديدة.

86 حالة مخالطة.

الخمس

3 حالات جديدة.

العجيلات

5 حالات جديدة.

5 حالات مخالطة.

السبيعة

1 حالة جديدة.

جنزور

22 حالة جديدة.

2 حالة مخالطة.

زليتن

16 حالة جديدة.

12 حالة مخالطة.

رقدالين

3 حالات جديدة.

زلطن

3 حالات جديدة.

ترهونة

2 حالة جديدة.

1 حالة مخالطة.

القلعة

2 حالة جديدة.

الجفارة

2 حالة جديدة.

مصراتة

39 حالة جديدة.

98 حالة مخالطة.

الزاوية الجنوب

3 حالات جديدة.

قصر الأخيار

2 حالة جديدة.

2 حالة مخالطة.

يفرن

4 حالات جديدة.

صرمان

عدد 7 حالات جديدة.

جادو

1 حالة جديدة.

5 حالات مخالطة.

زوارة

15 حالة جديدة.

18 حالة مخالطة.

بني وليد

22 حالة جديدة.

السائح

1 حالة جديدة.

الشاطئ

11 حالة جديدة.

الزنتان

4 حالات جديدة.

18 حالة مخالطة.

غريان

16 حالة جديدة

8 حالات مخالطة.

الزاوية المركز

18حالة جديدة.

8 حالة مخالطة.

الكفرة

1 حالة جديدة.

غدامس

2 حالة جديدة.

مسلاتة

3حالات جديدة.

القره بوللي

14 حالة جديدة.

الرياينة

9 حالات جديدة.

نالوت

4 حالات جديدة.

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