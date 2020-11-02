كورونا” في ليبيا.. 755 حالة شفاء و9 وفيات

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 862 عينة إيجابية جديدة بفيروس “كورونا”؛ منها 599 جديدة و 263 حالة مخالطة؛ وكان النصيب الأكبر منها لمدينة طرابلس التي سجّلت 450 حالة.

وذكر المركز، في بيان له، أن حالات الشفاء بلغ عددها 755 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة تسع حالات.

وبحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ فإن مجموع الإصابات في ليبيا بلغ 62,907 حالة، منها 25,419 حالة نشطة.

وكشفت أحدث إحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عدد المتعافين من فيروس “كورونا” بلغ 36,608 شخصًا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 880 حالة.

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