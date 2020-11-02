مُلمحًا إلى ليبيا.. أردوغان: كل أرض جرت فيها دماء قوتنا هي أرضنا وجزء من وطننا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لا يتوانى الرئيس التركي رجب أردوغان أو يفوت فرصة للتباهي بالتدخل في شؤون الدول الأخرى وتأجيج الصراعات فيها، إلا ويفعلها، وكأن الأمر مدعاة للتفاخر وليس الاعتذار والندم.

أردوغان كشف مجُددًا، خلال مؤتمر لحزب “العدالة والتنمية” بمدينة سامسون، أمس الأحد، عن أطماعه، قائلا “نحن موجودين في ليبيا وسوريا وأذربيجان”.

واعترف بسقوط قتلى من قواته المنتشرة في عدة دول على رأسها ليبيا، قائلا “دفعنا الثمن وقدمنا شهداء في عفرين وإدلب وعملية غصن الزيتون ومخلب النسر، وعمليات أخرى خارج حدونا”، في إشارة إلى ليبيا.

واعتبر أن كل الأراضي المتواجد بها أتراك أو ماتوا عليها ملك لهم، قائلا “كل أرض جرت فيها دماء شهدائنا هي أرضنا، نعم هي جزء من وطننا”، حسب وصفه .

ويبدو أن تركيا لا تريد الخروج من ليبيا حتى مع اقتراب وصول طرفي النزاع إلى تسوية سياسية للأزمة، حيث أكدت وزارة الدفاع التركية مواصلتها تقديم التدريب العسكري والمساعدات والدعم الاستشاري لليبيا وفقًا للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع حكومة الوفاق وبدعوة منها.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، على مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب من اسمتهم “الأشقاء الليبيين”، بادعاء أن ذلك لضمان سلامة الأراضي الليبية ووقف إطلاق النار المستدام والسلام الدائم والاستقرار في ليبيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي شكك الرئيس التركي رجب أردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمام أحد مساجد اسطنبول، بوقف إطلاق النار في ليبيا مُعتبرًا أنه ضعيف المصداقية.