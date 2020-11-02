«العبود»: تركيا ومليشياتها في ليبيا ضربت باتفاق «جنيف» عرض الحائط منذ اليوم الأول

قال الباحث الليبي، أحمد عبد الله العبود، إن الجولة الخامسة للجنة العسكرية المشتركة “5+5” التي ستعقد في غدامس، اليوم، ستناقش ملفات معقدة، لأنها ستفضي إلى لجنة مراقبة تنفيذ بنود اتفاق جنيف، كمان أن من بين الملفات المطروحة للنقاش تشكيل غرفة العمليات الأمنية المشتركة، وتشكيل أيضاً لجنة مراقبة خروقات وقف إطلاق النار، علاوةً على الحديث عن مسار تفكيكي للمنظومة المليشياوية، وإخراج المرتزقة الأجانب وفق آليات محددة، رغم أن هذه القضية مؤجلة، ومرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد 90 يوماً.

أضاف “العبود” في مداخلة تلفزيونية مع قناة “الحدث الليبي” مساء أمس الأحد: “تركيا ضربت بمقررات جنيف عرض الحائط منذ اليوم الأول، عبر التصريحات المغلوطة الصادرة عن الرئيس التركي الذي قال إن هذا الاتفاق ضعيف وهش ولن يصمد حتى على مستوى الممثلين، وظهرت تصريحات لوزارة الدفاع التركية تتحدث عن استمرار عمليات التدريب، وهو يخالف المبدأ الثاني لاتفاق جنيف، والذي ينص على إيقاف عمليات التدريب، ومنه ما صدر عن صلاح النمروش وزير دفاع الوفاق، وتصريحات قادة المليشيات وأمراء الحرب، واتفاق فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق مع قطر”.