لجنة مكافحة كورونا مصراتة: البلاد دخلت في مرحلة أكثر خطورة وأصبح الفيروس أكثر شراسة وفتكًا

ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة محمد الفقيه إنّ البلاد دخلت في مرحلة أكثر خطورة وأصبح الفيروس أكثر شراسة وفتكًا.

الفقية أشار في تصريح لـ”راديو مصراتة FM” بحسب المكتب الإعلامي التابع للجنة إلى أنّ هناك ما يكفي في مراكز العزل من أجهزة وأسِرّة، ولكن المشكلة القائمة هي نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة؛ رغم الوعود التي تلقيناها من الرئاسي والوزارة والمجلس البلدي.

وأوضح أنّ أسباب عزوف الكوادر عن العمل هو عدم تقاضيهم لمستحقاتهم المالية رغم ساعات العمل الطويلة وتعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس وإصابة عدد كبير منهم، بالإضافة إلى تعرض بعضهم للاعتداء اللفظي والجسدي.

وأضاف: “عملنا على تطبيق بروتوكول الشفاء بمجرد إعلانه من منظمة الصحّة العالمية من قبل أن يعلن عنه المركز الوطني، عدد المصابين أكثر مما يتم الكشف عنه، بسبب قلة عدد المسحات اليومية”.

كما قال أنه تم نقل مركز الكشف بكلية الأسنان إلى مركز العزل رقم 1 بعد الاعتداء على العناصر الطبية فيه، مطالبًا الجميع بالوقوف معهم ومساعدتهم للتمكن من الاستمرار في أداء الواجب، وتأمين الحماية للأطقم العاملة في مختلف مراكز الكشف والعزل.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية