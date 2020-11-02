تخريب وحرق.. هجوم مسلح على مستشفى بني وليد

أعلن مدير عام مستشفى بني وليد العام، محمد المبروك عبدالله، إقفال إدارة المستشفى؛ نظرًا لتعرض المبني الإداري للتخريب والحرق للمرة الثانية والاعتداء على العناصر الإدارية و العناصر الطبية والطبية المساعدة أثناء الدوام الرسمي.

وقالت إدارة المستشفى إن مجموعة مسلحة دخلت إلى مقرها، وقامت بترويع وتخويف العناصر الإدارية و العناصر الطبية والطبية المساعد وأجبرتها على مغادرة المبنى بقوة السلاح؛ ثم قامت بإطلاق النار على المبنى من الداخل والخارج، وسكبت البنزين داخل المكاتب الإدارية، وقامت بإشعال النيران داخل المبنى الإداري للمستشفى.

وأكدت إدارة مستشفى بني وليد العام، أن عمليات التخريب التي طالت المبنى الإداري للمستشفى، هي نتيجة لعدم وجود جهات أمنية قادرة على حماية المستشفى والغياب التام لعناصر الأمن.

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