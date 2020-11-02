لواء «طارق بن زياد» ناعيا «بوخمادة»: رحل واقفاً عزيزاً تاركاً إرث بطولات وتضحيات

نعى لواء «طارق بن زياد المعزز»، التابع للجيش الوطني الليبي، اللواء ونيس بوخمادة، الذي توفي أمس الأحد، إثر أزمة صحية مفاجأة ألمت به بشكل مفاجئ.

وقال بيان صادر عن قيادة اللواء: “رحل اللواء وعاشت سيرته محفورةً في كل مكان ٍ، خالدةً في قلوب كل الليبيين، رحل من كان في حياته شامخاً في وجه العدو، جابراً لخواطر الضُعفاء، متواضعاً لا ينطقُ إلا بالحق”.

وأضاف “رحل عنا واقفاً عزيزاً، تاركاً خلفه إرث بطولات وتضحيات لن تُمحى من ذاكرة الوطن الذي شهد اليوم على جنازته المُهيبة التي شارك فيها كل من ترك في قلبه شيئاً من الأمل”.

يشار إلى أن مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي اللواء ونيس بوخمادة، كان قد وافته وافته المنية صباح أمس الأحد، بين جنوده وضباطه في ميدان الشرف ميدان القوات الخاصة.

ونعى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، بوخمادة، قائلًا: “كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال، عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الأعداء وحكمته في قيادته لوحداته، نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء، ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة”.