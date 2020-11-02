معزب: اجتماعات وفدي مجلس النواب والدولة في تونس هدفها التوافق حول السلطة الرئاسية والتنفيذية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إنه لم يحدد حتى الآن جدول أعمال الاجتماعات الجديدة لوفدي مجلس الدولة والنواب.

معزب أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “الفكرة جاءت بلقاء اللجنتين للتوافق على آليات قد تساعد في الوصول إلى توافقات بخصوص السلطة الرئاسية والتنفيذية.”

وأشار إلى أن المسار الدستوري حسم بطرح مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء خلال المرحلة التمهيدية المؤملة، بعد معالجة النصوص التي أثارت جدلًا وخلافًا في الأوساط السياسية الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية