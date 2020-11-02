عاجل … وليامز تصل إلى غدامس للمشاركة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

غدامس 2 نوفمبر 2020 (وال) أكدت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، وصول المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إلى مدينة غدامس للمشاركة في محادثات اللجنة العسكرية 5+5 ( وال ـ غدامس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال