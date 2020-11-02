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عاجل … وليامز تصل إلى غدامس للمشاركة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

غدامس 2 نوفمبر 2020 (وال) أكدت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، وصول المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إلى مدينة غدامس للمشاركة في محادثات اللجنة العسكرية 5+5 ( وال ـ غدامس)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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