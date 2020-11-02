«مكافحة الأمراض»: 862 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 755 شخصا ووفاة 9 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 01 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (238).

واستلم المركز عدد (4044) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (2068) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1060) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (200) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (68) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (48) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني مصراته عدد (228) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (39) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (81) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (48) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3182) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (862) عينة موجبة لفيروس كورونا (599 جديدة + 263 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

طرابلس

عدد 364 حالة جديدة

عدد 86 حالة مخالطة

2.الخمس

عدد 3 حالة جديدة

3.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

4.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

5.جنزور

عدد 22 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

6.زليتن

عدد 16 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

7.رقدالين

عدد 3 حالة جديدة

8.زلطن

عدد 3 حالة جديدة

9.ترهونة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

10.القلعة

عدد 2 حالة جديدة

11.الجفارة

عدد 2 حالة جديدة

12.مصراته

عدد 39 حالة جديدة

عدد 98 حالة مخالطة

13.الزاوية الجنوب

عدد 3 حالة جديدة

14.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

15.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

16.صرمان

عدد 7 حالة جديدة

17.جادو

عدد 1 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

18.زواره

عدد 15 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

19.بني وليد

عدد 22 حالة جديدة

20.السائح

عدد 1 حالة جديدة

21.الشاطئ

عدد 11 حالة جديدة

22.الزنتان

عدد 4 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

23.غريان

عدد 16 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

24.الزاوية المركز

عدد 18 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

25.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

26.غدامس

عدد 2 حالة جديدة

27.مسلاته

عدد 3 حالة جديدة

28.القره بوللي

عدد 14 حالة جديدة

29.الرياينة

عدد 9 حالة جديدة

30.نالوت

عدد 4 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 755 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 506 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

3.عدد 4 حالات في الزاوية الغرب

4.عدد 50 حالة في صبراته

5.عدد 6 حالات في غريان

6.عدد 9 حالات في صرمان

7.عدد 7 حالات في سرت

8.عدد 17 حالة في النواحي الأربع

9.عدد 110 حالة في مصراته

10.عدد 15 حالة في زليتن

11.عدد 10 حالات في الزنتان

12.عدد 20 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 9 ) حالة الوفاة

عدد 1 حالة في صرمان عدد 1 حالة في الشاطئ عدد 2 حالة في بني وليد

4.عدد 1 حالة في الكفرة

عدد 2 حالة في النواحي الأربع عدد 1 حالة في مصراته عدد 1 حالة في الزاوية المركز

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 62907

2.الحالات النشطة : 25419