المشري يبحث مع وزير خارجية قطر المستجدات السياسية بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 November, 2020

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري والوفد المرافق له اليوم الاثنين، وزيرَ الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية القطري دعم بلاده للمسار السياسي السلمي في ليبيا، مجدداً ترحيبَ بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مؤخراً في جنيف.

وثمن المشري دورَ قطر في حل الأزمة الليبية وجهودها في الدفع باتجاه العملية السياسية السلمية للأمام.