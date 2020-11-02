وفد حكومة الوفاق يصل إلى غدامس

وصل وفد حكومة الوفاق إلى مدينة غدامس ظهر اليوم الأربعاء، للمشاركة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تعقد برعاية من الأمم المتحدة.

وكان في استقبال الوفد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، وعميد غدامس وأعضاء المجلس البلدي، ليكتمل بذلك وصول الأطراف المشاركة في الاجتماعات، حيث وصل صباح اليوم وفد قوات القيادة العامة.

والاجتماع هو الأول من نوعه داخل ليبيا، ويأتي بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر الماضي.

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