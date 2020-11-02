شملت مهام “الرئاسي والحكومة”.. توصيات الأحزاب والتنظيمات السياسية للمرحلة المُقبلة

أصدرت الأحزاب والتنظيمات السياسية قائمة توصيات للمرحلة القادمة؛ في مقدمتها أن تتكوّن السلطة التنفيذية من المجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية، وتكون مدة السلطة التنفيذية 18 شهرًا، من تاريخ منح الثقة، على ألّا يجوز التمديد لها.

وأوصت الأحزاب بأن يمنح مجلس النواب الثقة للحكومة خلال عشرة أيام، وإذا فشل في ذلك ينتقل منح الثقة إلى لجنة الحوار، على أن يكون الترشّح لرئاسة الحكومة وفقًا لبرنامج عمل.

مهام الحكومة

تنحصر مهام الحكومة في العمل، في وضع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى حلّ المختنقات المعيشية وتوفير الخدمات، ومعالجة الوضع الاقتصادي، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مهام المجلس الرئاسي

أكدت توصيات التنظيمات السياسية أن المجلس الرئاسي، مجتمعًا، هو من يمثّل القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتخذ قرارات المجلس الرئاسي بالإجماع.

وتتضمن المهام رعاية التوصل إلى المصالحة الوطنية الشاملة، ويتم التوافق على أي إصلاحات مراسمية خلال لجنة الحوار.

آلية اتخاذ القرار

اقترحت التوصيات أن تُقدّم الشخصيات التي ستتولى المناصب، في قوائم ويتم التصويت عليها، وإعطاء فرصة للمرأة والشباب بنسبة لا تقل عن 30%.

القاعدة الدستورية

تضمنت التوصيات أن يتم اختيار قاعدة دستورية يتوافق عليها الحاضرون لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنظام القوائم، وبنسبة لا تقل عن الثلثين، وبمشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وشملت كذلك أن يقوم البرلمان خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الحكومة بتكليف المفوضية العليا للانتخابات بالإعداد للانتخابات، وفي حال لم يلتزم البرلمان بذلك؛ يؤول الأمر إلى لجنة الحوار لتكليف المفوضية بالبدء في الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشددت على ضرورة وجود ضمانات دولية واضحة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، والنظر في التوزيع العادل للثروات وعائدات النفط من خلال آليات الحكم المحلي المتفّق عليها داخل لجنة الحوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية