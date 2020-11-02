سفير تركيا بإيطاليا: تدخلنا في ليبيا مهد الطريق لـ«الحل الدبلوماسي»

زعم السفير التركي في روما، مراد سليم إسنلي، إن إعلان فائز السراج نيته الاستقالة نهاية أكتوبر وتسليم منصبه للسلطة التنفيذية الجديدة التي يحددها ملتقى الحوار السياسي، يظهر التزام حكومة الوفاق بحل سياسي متمنيا في الوقت ذاته ألا تفسد السلطات في المنطقة الشرقية هذه الفرصة بمطالب متطرفة على حد تعبيره.

وعبر السفير التركي بروما في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، عن أمله في أن يستمر وقف إطلاق النار، مضيفا أن بلاده تدعم الحل السياسي والجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة، على حد قوله.

وواصل إسنلي أن تدخل تركيا في ليبيا، حال دون إراقة الدماء وساعد في تحقيق التوازن على الساحة، كما مهد الطريق لعملية برلين والحل الدبلوماسي، وفق قوله.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بـ30 أكتوبر أن بلاده مستمرة في دعم العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة بهدف إرساء السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، على حد زعمه.

وصرح بـ26 أكتوبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إنه جرى التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بفضل الجهود الروسية والتركية.