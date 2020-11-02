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عقيلة يُصدر مرسوماً بترقية الراحل “بوخمادة”

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مرسوماً استثنائيا وجه فيه بترقية الراحل اللواء ونيس بوخمادة لرتبة فريق، في لفتة تكريم ووفاء لما قدمه للوطن.

وتُوفي آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني اللواء ونيس بوخمادة، ظهر أمس الأحد، إثر وعكة صحية ألمت به مؤخراً.

ويعتبر ونيس بوخمادة المُلقّب بـ”الفهد الأسمر” من ركائز الجيش الوطني البارزة والأساسية، لما كان له من دور في محاربة الإرهاب والتطرّف في مُختلف المناطق، خاصة في الحرب التي خاضها الجيش ضد داعش في درنة.

وعُرِف آمر القوات الخاصة بشجاعته في ساحات القتال وتواضعه وبساطته في التعامل مع الآخرين، ما جعل منه أيقونة وطنية طالما أرعبت من يعيثون في البلاد إرهاباً وفساداً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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