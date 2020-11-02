عقيلة يُصدر مرسوماً بترقية الراحل “بوخمادة”

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مرسوماً استثنائيا وجه فيه بترقية الراحل اللواء ونيس بوخمادة لرتبة فريق، في لفتة تكريم ووفاء لما قدمه للوطن.

وتُوفي آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني اللواء ونيس بوخمادة، ظهر أمس الأحد، إثر وعكة صحية ألمت به مؤخراً.

ويعتبر ونيس بوخمادة المُلقّب بـ”الفهد الأسمر” من ركائز الجيش الوطني البارزة والأساسية، لما كان له من دور في محاربة الإرهاب والتطرّف في مُختلف المناطق، خاصة في الحرب التي خاضها الجيش ضد داعش في درنة.

وعُرِف آمر القوات الخاصة بشجاعته في ساحات القتال وتواضعه وبساطته في التعامل مع الآخرين، ما جعل منه أيقونة وطنية طالما أرعبت من يعيثون في البلاد إرهاباً وفساداً.

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