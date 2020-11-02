صالح يبحث مع وفد رابطة شباب التبو المستجدات السياسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 November, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة وفد رابطة شباب قبائل التبو على مستوى ليبيا، لبحث آخر مستجدات المسار السياسي في ليبيا وأهمية دور الشباب في هذه المرحلة وسبل الارتقاء به.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وفد رابطة شباب قبائل التبو تعهد بالالتزام بالمبادئ القائمة على الاحترام المتبادل وتمسكهم بروح التعاون والتسامح واستعدادهم للمشاركة في حلحلة المشاكل التي تخص المجتمع عموماً وفئة الشباب بشكل خاص، معبرين عن ثقتهم اللامحدودة بصالح كونه ولي الأمر الشرعي والوحيد في البلاد.