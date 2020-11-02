عقوب: الوضع الوبائي المحلي شبه مستقر ونسعى لتطوير الخدمات الطبية

قال وزير الصحة سعد عقوب، إن الوضع الوبائي في ليبيا حاليا شبه مستقر، والأرقام حتى الآن ليست بالمخيفة، بالمقارنة بالموجة الثانية التي تجتاح بلدان العالم.

وأوضح عقوب في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن وزارة الصحة أعدت العدة تحسبا لأي طارئ، وذلك عبر الإيعاز الذي وجهته لمديري المستشفيات العامة ومراكز العزل ولجان الرصد الوبائي، مؤكدا أن الظروف الصعبة الراهنة، وتفشي جائحة كورونا ، لم تمنع الوزارة من تطوير وتحسين الخدمات الطبية، وتعمل جاهدة في تحسين الخدمات الطبية وتوطين العلاج بالداخل.

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