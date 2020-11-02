مع استمرار انهيار الليرة التركية.. أردوغان: يريدون إخضاعنا بسبب موقفنا المشرّف من سوريا وليبيا وأذربيجان

ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد إن من وصفهم بـ”الجهات المعادية لبلاده” لم تستطع إخضاعها بما وصفه بـ”حيل الوصاية والإرهاب والانقلابات”، حسب تعبيره.

أردوغان وخلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بولاية صامصون شمالي تركيا وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، شدد أن الجهات التي وصفها بـ”المعادية” لم تستطع وضع الأصفاد في أقدام تركيا عبر التلويح بالحصار الاقتصادي.

وأضاف: “لم يستطعوا رهن تركيا، وإخضاعها، أو تدميرها عبر الانقلابات، ولن يستطعوا هزيمتها اقتصاديًا”.

وقال: “حين يتكلل كفاحنا بالنجاح، ستأخذ تركيا مكانتها بين كبرى دول العالم سياسيًا واقتصاديًا، وأنه في الوقت الذي استهدفت فيه المنظمات الارهابية والأنظمة المستبدة في المنطقة، حياة وكرامة أشقائنا، لم نُدِر ظهورنا لهم كما فعل الكثيرون، بل كنا درعًا لهم في الميدان، ولازالت تركيا تقف إلى جانب الأشقاء في سوريا وليبيا وأذربيجان” دون أن يشير إلى دور بلاده في إرسال آلاف المرتزقة من سوريا إلى هذه البلدان بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمات داعش والقاعدة الإرهابيتين.

الرئيس التركي اختتم قائلاً :”لقد أبدينا الموقف المشرّف ذاته من سوريا إلى ليبيا، ومن قبرص إلى إقليم قره باغ”.

يشار إلى أن تصريحات أردوغان تأتي في ظل انهيار سريع لليرة التركية أمام الدولار، حيث سجلت اليوم الإثنين أكبر انخفاض في تاريخها أمام الدولار بـ8.411 ليرة مقابل 1 دولار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية