مصر تؤكد أنها لن تتعاون مع تركيا بشأن ليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تتعاون مع تركيا بشأن التسوية السياسية في ليبيا.

وأضاف شكري في تصريح لوكالة “تاس” الروسية، أن هناك جهات تدعم التطرف وعصاباته، وتعمل على نقل المسلحين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تركيا زجت منذ بداية تدخلها في ليبيا لدعم حكومة الوفاق حتى الآن بـ18 ألف مرتزق سوري في ساحات القتال الليبية، بينهم نحو 350 طفلاً لم تتخطّ أعمارهم الـ 18 عامًا.

ولفت شكري إلى أن مصر ستواصل العمل بشأن الملف الليبي مع الدول التي تحمل رؤى قريبة منها، مؤكدا أن تركيا ليست من بين هذه الدول.

ودعا الوزير المصري، المجتمع الدولي إلى العمل على تصحيح الأخطاء في ليبيا، مبيناً أن بلاده تدعو لحل الأزمة الليبية عبر حوار ليبي، وأن القاهرة تُنسّق مع روسيا وأميركا وأوروبا والمبعوث الأممي بالإنابة إلى ليبيا.

وشدد شكري على معارضة مصر أي تدخل عسكري في ليبيا، وقال إنه لا توجد أي مبررات لمحاولات بعض الدول خارج المنطقة للتدخل في ليبيا.

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