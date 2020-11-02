بن شرادة: اللجان التي ستجتمع في المغرب هي ذاتها التي تُشارك في حوار تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن الاجتماع المنتظر عقده بالمغرب خلال هذه الأسبوع، بين وفدي؛ مجلس الدولة ومجلس النواب في طبرق، يهدف للتشاور بشأن المسار السياسي، واجتماع تونس المرتقب.

بن شرادة أضاف، في تصريحات لـ”سبوتنيك” الروسية، أن اللجان التي تجتمع في المغرب، هي ذاتها التي تشارك في حوار تونس، وهي لجان الـ13 من المجلسين.

وانطلقت الاجتماعات التمهيدية للمشاورات الليبية في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر في التاسع من نوفمبر في العاصمة التونسية.

وذكرت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، في بيان لها، إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر.

ووجهت البعثة وفق البيان، الدعوة لـ75 مشاركًا ومشاركة من ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.