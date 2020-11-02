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تسجيل 862 إصابة بفيروس كورونا و755 حالة شفاء و9 وفيات

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس تسجيل 862 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من أصل 4 آلاف و44 عينة تم إجراء الفحوصات الأنفية والبلعومية لها في مختبرات البلاد المرجعية ،، وأضاف المركز في بيانه رقم 238 تماثل 755 حالة للشفاء ووفاة تسعة أشخاص.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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