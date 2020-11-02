وزير الخارجية القطري لـ«المشري»: بلادي تدعمكم.. و«الأخير»: دوركم السلمي محل تقديرنا

قال وزيرَ الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده تدعم المسار السياسي السلمي في ليبيا، مجدداً ترحيبَ بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الموقع مؤخراً في جنيف، وفق قوله.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، خالد المشري، والوفد المرافق له صباح اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة.

وفقاً لبيان “مجلس الدولة” اليوم، استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا؛ مثمناً ما سماه “دورَ قطر في حل الأزمة الليبية وجهودها في الدفع باتجاه العملية السياسية السلمية للأمام” على حد قوله.

ووصل المشري مساء أمس السبت إلى الدوحة، تلبيةً لدعوة وجهت له من رئيس مجلس الشورى القطري، بدعوى تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

يشار إلى أن قطر أعلنت ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة، لكنها عبرت عن صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، وهو الموقف الذي يتسق مع بيان مجلس الدولة الاستشاري.

وبعدها بأيام أبرمت الدوحة اتفاقية أمنية مع حكومة الوفاق في تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على تجميد كل الاتفاقات الموقعة مع الجهات الخارجية حتى تكوين حكومة جديدة.