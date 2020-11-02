لجنة الخدمات الإلكترونية تبحث صعوبات عمل مصرف الجمهورية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 November, 2020

عقدت لجنة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف، والمشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اجتماعها الثامن، اليوم الإثنين، بحضور عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومدير الشركة العام، ومساعد مدير عام مصرف الجمهورية، ومدير عام الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة، في إطار العمل على تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطن.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المشاركون في الاجتماع ناقشوا خلال اجتماعهم الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، أهم المشاكل التي يعاني منها مصرف الجمهورية، والتي من أبرزها انقطاع التيار الكهربائي عن أهم مصادر الاتصالات ومراكز البيانات، ونقاط الاتصال الرئيسية، والمصارف، وآلية تأمين مصادر كهربائية إضافية لها وتزويدات النفط للمولدات الكهربائية.

وتم تكليف فرق عمل من الشركة العامة للكهرباء، والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ومصرف الجمهورية، لإعداد المواصفات الفنية كبديل لخطوط الكهرباء والمولدات المطلوبة لتزويد مركز البيانات ونقطة الاتصال الرئيسية بنظام البطاريات (USB) الاحتياطية الحالية.

كما تم الاتفاق على حصر باقي المشاكل الفنية، التي تعاني منها المصارف والمصارف العاملة خارج نطاق المنظومات الإلكترونية لعرضها في اجتماع موسع، بحضور الجهات ذات العلاقة.